"Quel giorno a pranzo a Ostia con 2 Papi", Bordoni (Lega) con Ratzinger e Prevost - Foto

(Adnkronos) - Nel 2004 Papa Prevost e Papa Ratzinger, l'uno priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, e l'altro cardinale, trascorsero una settimana a Ostia, partecipando agli eventi religiosi e culturali, organizzati dal municipio, tra i quali un pranzo al salone Riario con l'allora presidente del X Municipio di Roma, Davide Bordoni. A raccontarlo all'Adnkronos è lo stesso Bordoni, attualmente segretario della Lega nel Lazio e consigliere di Salvini a Palazzo Chigi.

''Era il 2004 - dice all'Adnkronos - ero presidente del Municipio di Ostia e dedicammo una settimana di iniziative culturali e religiose a Sant'Agostino, nostro patrono. Arrivarono persino le sue spoglie, ora conservate a San Pietro in Ciel d'oro a Pavia. Prevost era responsabile mondiale degli agostiniani e il cardinale Ratzinger, allora era decano del Sacro collegio, quindi titolare della cattedrale di Ostia. Parteciparono a tutte le iniziative durante della settimana. Ratzinger aveva fatto la sua tesi di laurea su Sant'Agostino e aveva un rapporto di grande sinergia con Prevost''.

Quanto al nuovo Papa Leone XIV, lo ricordo come una ''persona amabile, stimatissima, mite e moderata. Era contentissimo di tutti questi eventi che avevamo organizzato, inaugurammo una statua e stampammo un libro. Rimasero entrambi molto colpiti, addirittura mi affiliarono all'ordine di Sant'Agostino. Inoltre Prevost apprezzò molto il borgo di Ostia Antica''.

Con Sant'Agostino Ostia ha un legame profondo. Bordoni spiega che ''il corpo della madre di Sant'Agostino, Santa Monica'', che morì in una casa del porto mentre attendeva con il figlio una nave per l'Africa, ''rimase per vari secoli sepolto nella chiesa di Santa Aurea''.