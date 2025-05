Alpifidi S.c. convoca l’Assemblea Ordinaria Separata dei soci dell’area Piemonte sud e Liguria

Il Consiglio di Amministrazione di Alpifidi S.c. ha convocato l’Assemblea Ordinaria Separata dei soci dell’area Piemonte sud e Liguria per giovedì 15 maggio 2025 alle ore 17,30, presso la Sala conferenze di PNGcn – Pensare in Granda, in via Carlo Pascal n. 7 a Cuneo.

L’assemblea cuneese sarà seguita dall’Assemblea Separata dell’Area Valle d’Aosta e Piemonte Nord, che si terrà il 16 maggio, mentre all’Assemblea Ordinaria Generale, a cui parteciperanno i soci delegati nominati da ciascuna assemblea separata, si terrà lunedì 19 maggio.

Alpifidi S.c., nata il 1° gennaio 2021 dalla fusione tra Confartigianato Fidi Cuneo - confidi operante sul nostro territorio da alcuni decenni – e Valfidi – confidi operante in Valle d’Aosta, conta oggi oltre 8.600 soci che saranno chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Con la relazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Stefano Fracasso e il Vice Presidente Roberto Ganzinelli presenteranno ai soci le attività svolte nel corso dell’esercizio appena chiuso e quelle programmate per l’anno 2025, che saranno dirette a sostenere e agevolare l’accesso al credito alle micro, piccole e medie imprese ed alle attività professionali operanti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, offrendo, oltre alle garanzie, credito diretto e consulenza mirata in materia finanziaria e nuovi prodotti e servizi.

Nel corso dell’anno 2024, Alpifidi ha concesso nuove garanzie per oltre 33 milioni di Euro, sviluppando un volume di oltre 60 milioni di Euro di nuovi finanziamenti e linee di credito erogati dalle banche ed ha erogato direttamente alle imprese oltre 6,4 milioni di Euro di finanziamenti, in parte agevolati, oltre il 60% dei quali per investimenti, e il restante per liquidità.

Lo stock affidamenti complessivo concesso da Alpifidi (garanzie + credito diretto) al 31/12/2024 ammonta a oltre 135 milioni di Euro.

L’occasione sarà utile per fare il punto e confrontarsi sull’andamento dell’attività del confidi, che ormai opera a livello interregionale, sulle prospettive del confidi nel breve e medio termine e sulle strategie future.