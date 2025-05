Che Dio ci aiuti 8, slittata ultima puntata per elezione di Papa Leone XIV: quando va in onda

(Adnkronos) - Il finale di stagione di 'Che Dio ci aiuti' è stato spostato a giovedì 15 maggio, in onda su Rai 1 e Rai Play. La puntata doveva andare in onda ieri, giovedì 8 maggio, ma è slittata a causa dell'elezione di Papa Leone XIV.

A comunicare il cambio di programmazione è stato il profilo ufficiale di 'Che Dio ci aiuti' che sui social ha condiviso l'aggiornamento della nuova data. "La puntata finale di 'Che Dio ci aiuti 8', non andrà in onda per lasciare spazio alla programmazione televisiva dedicata all’elezione del nuovo Papa a cui facciamo i nostri migliori auguri. Ma niente paura, vi comunicheremo presto la nuova data di messa in onda del finale di stagione", si legge nel post condiviso sui social poco dopo l'elezione di Papa Leone XIV.

La serie targata Rai, infatti, ha lasciato spazio a uno speciale di 'Porta a Porta' condotto da Bruno Vespa dedicato proprio al nuovo Pontefice.

Niente paura! Che Dio ci aiuti torna giovedì prossimo: "Segnate il nuovo appuntamento con il finale di stagione: ci vediamo giovedì prossimo 15 maggio su Rai1 e RaiPlay con gli ultimi due attesissimi episodi", si legge su Instagram nel profilo ufficiale della fiction italiana con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.