Leone XIV, il 18 maggio la messa di inizio pontificato in Piazza San Pietro

Leone XIV presiederà la messa di 'intronizzazione' domenica 18 maggio alle 10 in Piazza San Pietro. Lo fa sapere la prefettura della Casa Pontificia nel rendere noti anche i prossimi impegni di Papa Prevost. Nel dettaglio, domani incontrerà i cardinali e domenica guiderà il Regina Coeli dalla Loggia centrale.

E ancora: lunedì 12 maggio incontrerà la stampa mondiale; il 16 maggio il Corpo diplomatico. Il 20 maggio ci sarà la presa di possesso della Basilica papale di San Paolo Fuori le Mura; il 21 la prima udienza generale; il 24 maggio incontrerà la Curia Romana e i dipendenti vaticani.; il 25 maggio il secondo Regina Caeli; poi la presa di possesso della Basilica papale di San Giovanni in Laterano e la presa di possesso della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

Nel frattempo il nuovo Pontefice ha congelato tutti gli incarichi della Curia: "Sua Santità Leone XIV ha espresso la volontà che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, proseguano, provvisoriamente, nei rispettivi incarichi 'donec aliter provideatur'. "Il Santo Padre desidera, infatti, riservarsi un certo tempo per la riflessione, la preghiera e il dialogo, prima di qualunque nomina o conferma definitiva", fa sapere una nota del Vaticano.

"Saranno pronti a entrare in campo fino a 2000 volontari di protezione civile", ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano riferendosi al primo Angelus e alla cerimonia di intronizzazione del nuovo Pontefice. "Ai 1500 già previsti abbiamo aggiunto circa 700 unità dal sistema nazionale e dalla colonne mobili delle regioni mentre per quanto riguarda i sanitari diamo un apporto di ulteriori 150-200 operatori. Inoltre stiamo potenziando le ambulanze e i posti medici avanzati", ha sottolineato.

"Per l'Angelus di domenica che si farà dalla Loggia centrale ci aspettiamo un gran numero di persone - ha aggiunto - non possiamo ancora stimare quante saranno ma ragioniamo in termini di worst case scenario: meglio avere dei volontari in più a un evento piccolo che dei volontari in meno a un evento più grande. Possiamo ragionare in questi termini perché a Centocelle possiamo accogliere fino a 4mila persone".