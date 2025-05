Milan, oggi i calciatori in campo con i cognomi delle mamme sulle maglie

(Adnkronos) - Stasera i giocatori del Milan omaggiano le proprie mamme durante il match contro il Bologna. La squadra scenderà in campo con delle maglie speciali in occasione della Festa della mamma, che si celebra domenica 11 maggio.

I calciatori della Prima Squadra maschile indosseranno il cognome materno sulle maglie da gioco, invece di quello utilizzato di consueto. Un'iniziativa che dà seguito alla nuova tradizione inaugurata lo scorso anno come prima assoluta nel calcio italiano.

Ecco i nomi che saranno sulle maglie dei giocatori:

7. GIMENEZ SANTIAGO TOMAS "ZOLOTARCHUK"

8. LOFTUS-CHEEK RUBEN "CHEEK"

9. JOVIC LUKA "JOVIC"

10. DA CONCEICAO LEAO RAFAEL ALEXANDRE "CONCEICÃO"

11. PULISIC CHRISTIAN "HARLOW"

14. REIJNDERS TIJJANI "LEKATOMPESSY"

16. MAIGNAN MIKE PETERSON "Y. MAIGNAN"

19. HERNANDEZ THEO BERNARD FRANÇOIS "LAURENCE"

20. JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO "SANCHEZ"

21. CHUKWUEZE SAMUEL CHIMERENKA "GEORGE"

22. LEITE DE SOUZA JUNIOR EMERSON APARECIDO

"T. FERREIRA"

23. TOMORI OLUWAFIKAYOMI OLUWADAMILOLA "SODIPO"

24. FLORENZI ALESSANDRO "SDOGATI"

25. RAVEYRE NOAH JOSEPH GUY "PUGNERE"

28. THIAW MALICK "PӒIVӒRINTA"

29. FOFANA YOUSSOUF "DJENEBA"

31. PAVLOVIĆ STRAHINJA " PAVLOVIĆ "

32. WALKER KYLE ANDREW "AILMORE"

33. BARTESAGHI DAVIDE "POZZI"

38. BONDO WARREN PIERRE "IBEBE"

42. TERRACCIANO FILIPPO "BRAGA"

46. GABBIA MATTEO "COLOMBO"

57. SPORTIELLO MARCO "CAPUANA"

69. NAVA LAPO FRANCESCO "BROGI"

73. CAMARDA FRANCESCO "CIARAMICOLI"

79. FELIX SEQUEIRA JOÃO "CARLA FELIX"

80. MUSAH YUNUS DIMOARA "ABUBAKARI"

90. BAKUMO ABRAHAM KEVIN OGHENETEGA TAMARAEBI "UKUEKU"

96. TORRIANI LORENZO "POZZOLI"

99. SOTTIL RICCARDO "SPINELL

Stasera i cognomi materni dei calciatori caratterizzeranno l’annuncio della formazione ufficiale del Milan sui maxischermi e attraverso la voce dello speaker. Gli stessi maxischermi e i LED all’interno e all’esterno di San Siro, grazie a una speciale versione del photo wall rossonero, saranno animati da grafiche di auguri e dalle tantissime immagini di mamme inviate al Club da calciatori, Legends e milanisti di tutto il mondo. Gli inviti per assistere alla partita dalla VIP Lounge dello stadio saranno inoltre riservati a coppie di mamme e figli rossoneri

Nell’ambito dell’iniziativa, Fondazione Milan sosterrà con una raccolta fondi circa 70 giovani mamme in età adolescenziale seguite dal programma di accompagnamento alla genitorialità promosso presso l’Hub Spazio Indifesa nel quartiere Gallaratese di Milano, gestito da Terre des Hommes e inaugurato nel 2021 proprio grazie al contributo della Fondazione. Alla raccolta sarà destinata parte del ricavato delle aste per le maglie indossate in campo dai calciatori e per le esperienze “Scendi in Campo come mascotte”, generosamente messe a disposizione da ComAve, Global Partner e Shopping Experience Platform Partner di AC Milan. Anche gli acquisti di capi della nuova collezione donna effettuati negli store fisici e online del Club da venerdì 9 a domenica 11 maggio e dei biglietti d’ingresso per il Museo Mondo Milan nel matchday di Milan-Bologna contribuiranno alla raccolta con parte dei proventi. Alcuni bambini del programma dell’Hub Spazio Indifesa sostenuto da Fondazione Milan avranno inoltre la speciale opportunità di entrare in campo con i calciatori prima del match di venerdì.