Berrettini-Fearnley: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Matteo Berrettini scende in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, sabato 10 maggio, il tennista romano sfida al secondo turno del Masters 1000 di Roma il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo che all'esordio nel torneo ha battuto Fabio Fognini.

Berrettini torna a giocare dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro a Madrid, quando un problema agli addominali gli aveva impedito di proseguire il match con un altro britannico, Jack Draper. Matteo si è detto però fiducioso per il suo esordio agli Internazionali e in questi giorni si è allenato al Foro Italico accendendo l'entusiasmo di centinaia di tifosi.

Il match tra Berrettini e Fearnley è in programma oggi, sabato 10 maggio, alle ore 11. Quello del Centrale sarà la prima sfida tra i due, che finora non si sono mai affrontati in carriera.

Berrettini-Fearnley, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport. La partita si potrà seguire anche in streming sull'app SkyGo e su NOW.