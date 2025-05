Milano, due persone morte travolte da treni: incidenti in due diverse località

(Adnkronos) - Due persone sono state travolte dai treni all’alba in due distinti episodi avvenuti nel milanese.

Il primo caso si è verificato alla stazione di Borgo Lombardo, a San Donato Milanese, dove un uomo è stato investito da un treno in transito. La circolazione ferroviaria, inizialmente sospesa, è già stata ripristinata.

Il secondo episodio è avvenuto nei pressi del Triplo Bivio Seveso, lungo la linea dell’alta velocità, dove è stato rinvenuto il corpo di una persona sui binari. In questo caso, la linea è ancora in fase di riattivazione.

Le dinamiche di entrambi gli incidenti sono ancora in corso di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi. La Polizia ferroviaria sta conducendo le indagini per chiarire se si sia trattato di incidenti o di gesti volontari.