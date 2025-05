Sinner-Navone: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Jannik Sinner scende in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, sabato 10 maggio, il tennista azzurro sfida l'argentino Mariano Navone nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. E' la prima apparizione del numero uno del mondo dopo la squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi per il caso Clostebol.

In questi giorni Sinner si è allenato al Foro Italico scatenando l'entusiasmo di migliaia di tifosi, accorsi fin dal primo giorno per vedere il numero uno del mondo. Ai test con Lehecka, Sonego, Fritz, Ruud e Cerundolo seguirà ora il primo impegno ufficiale dal suo ritorno di Jannik, chiamato a difendere, nel torneo 'di casa', il primo posto nel ranking.

La sfida tra Sinner e Navone è in programma oggi, sabato 10 maggio, alle ore 19. Quello del Centrale sarà la prima sfida tra i due, che finora non si sono mai affrontati in carriera. L'argentino, numero 99 del mondo, ha battuto al primo turno un altro italiano, Federico Cinà.

Sinner-Navone, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il match però sarà disponibile anche in chiaro su Rai 2.La partita si potrà seguire anche in streming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.