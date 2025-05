Savona, lavori del Consorzio di Depurazione delle Acque, chiuso un tratto corso Svizzera

Una corsia di corso Svizzera, in direzione via Caravaggio, chiusa per i lavori di intervento sulle tubature del Consorzio depurazione acque del Savonese. I lavori sono iniziati alcuni giorni fa e hanno temporaneamente richiesto modifiche alla viabilità. Chiuso anche il tratto che collega alla salita di via N. S. del Monte

Le vie alternative che si possono percorrere o dalla strada di scorrimento e poi via Quiliano per raggiungere via Caravaggio o via delle Ferriere per arrivare in via Nostra Signora del Monte/via Bonini.

A partire dal 10 febbraio 2025, il Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese ha avviato importanti interventi volti a migliorare l’efficienza dei sistemi di deodorizzazione, nell'ambito del l’Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore, per un investimento di circa 300.000 euro; tra gli interventi la sostituzione completa della seconda torre di lavaggio del deodorizzatore dedicato alla linea acque.