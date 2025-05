Sanità, visite e esami specialistici, Natale(Pd) :"La Giunta Bucci aggiunge una nuova tassa di 2 euro a chi prenota in farmacia"

Da domani, lunedì 12, chi prenoterà visite ed esami specialistici di farmacia, pagando il ticket, dovrà aggiungere 2 euro di spesa oltre al ticket ( salvo esenti ). Una novità introdotta a a seguito dell’accordo sul costo di riscossione del ticket sanitario siglato tra la Regione Liguria e Federfarma Liguria, l’associazione che rappresenta le farmacie private.



"La Giunta Bucci prova ad abbassare le liste d'attesa con l'inganno - attacca Davide Natale consigliere regionale e segretario regionale PD in Regione Liguria - da quando è stata aperta la possibilità di prenotare un esame in tutta la regione, chi rifiuta una visita, perchè distante da casa (in un’altra Asl della regione) e non ha nessuno che lo accompagni o problemi a spostarsi, viene segnalato che, nonostante la visita potesse essere erogata entro i dieci giorni della prescrizione “breve”, è stata rifiutata. Quella richiesta, dal sistema non sarà registrata come una visita non garantita nei tempi, ma la responsabilità è sulle spalle del cittadino che la rifiuta. Un rifiuto non certo dettato dal fatto che non la si voglia fare ma perché impossibilitato a spostarsi. Bel sistema per venire incontro ai liguri".

"Nel frattempo le liste d'attesa reali sono sempre le stesse - Prosegue Natale - e i cittadini non possono curarsi nei tempi e nei modi dovuti. D'altronde la Giunta regionale a guida Bucci ha messo di fatto una nuova tassa, infatti ha stabilito che d'ora in poi le prenotazioni delle visite e dei servizi sanitari effettuate in farmacia costeranno ai cittadini 2 euro in più. Un servizio che fino a ieri era a carico della Regione, che rimborsava la cifra alle farmacie e che oggi invece viene scaricato sulle tasche dei liguri. Con il rischio che per non pagare questa 'tassa' i cittadini si rivolgano al Cup che è già in carenza di organico e rischia di andare ancora di più in sofferenza, inoltre viene depotenziato un servizio che aveva l’obiettivo di avvicinare ai cittadini la possibilità di prenotare visite ed esami clinici. Ancora una volta la Giunta Bucci colpisce i cittadini e li colpisce nel momento del bisogno".



La Regione difende l'accordo e replica tramite l'assessore regionale alla Sanità Nicolò. "Ancora una volta il consigliere Davide Natale storpia la realtà per fare propaganda, oggi utilizzando il piccolo contributo erogato alle farmacie per prenotare gli esami diagnostici. Pare quindi necessario ricordare al Pd che Regione Liguria chiede ai cittadini un contributo decisamente meno oneroso di quanto già non accada in numerose altre Regioni italiane, comprese quelle amministrate proprio dal Partito Democratico, come l'Emilia-Romagna, dove peraltro i cittadini hanno visto aumentare l'IRPEF e altre addizionali regionali. La nostra amministrazione, invece, ha scelto di non gravare ulteriormente sulle tasche dei liguri”. Così risponde l'assessore regionale all’opposizione

“Quello che il consigliere Natale definisce impropriamente 'nuova tassa' è, in realtà, un modesto contributo per un servizio aggiuntivo- rpsoegue Nicolò - comodo e capillare, offerto dalle farmacie – aggiunge l’assessore -. Un servizio che ha un costo operativo per le farmacie stesse e la cui sostenibilità, attraverso un piccolo corrispettivo, è prassi consolidata in contesti come Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Ribadiamo, ancora una volta, che esistono alternative totalmente gratuite per ogni cittadino: dagli sportelli CUP, al call center, ai servizi online che stiamo continuamente potenziando grazie al portale Prenoto Salute e Salute Simplex di Liguria Digitale. La scelta della farmacia è una scelta di comodità, non una necessità. Parlare di 'colpire i cittadini nel momento del bisogno' quando si offrono molteplici canali gratuiti e si chiede un piccolo contributo per un servizio di prossimità, in linea con altre realtà che invece aumentano le tasse vere, è pura demagogia”.

Sulla mancata prenotazione di un esame da parte del cittadino perché questo verrebbe effettuato in un luogo considerato troppo lontano da casa: “Il sistema di prenotazione unico regionale - continua l’assessore - è uno strumento di massima trasparenza e ottimizzazione delle risorse. Offrire al cittadino la prima disponibilità utile sull'intero territorio, nel rispetto della priorità della ricetta, significa garantire che una prestazione sia stata offerta nei tempi corretti. Se il cittadino, per ragioni comprensibili, rifiuta una proposta valida perché distante, quello slot torna immediatamente disponibile per altri, evitando sprechi. Non è un inganno, ma la certificazione di un'offerta tempestiva. Parallelamente, il nostro impegno è costante per aumentare l'offerta in ogni ASL e migliorare i servizi di prossimità. Il sistema regionale amplia le possibilità di cura, non le riduce, e questo è un dato di fatto che nessuna polemica strumentale può cancellare".