Finale, l'albergatore Argento: "Fondamentale un equilibrio tra economia turistica e la comunità"

Riceviamo e pubblichiamo queste considerazioni di Giovanni Argento, albergatore finalese già rappresentante cittadino per la categoria, sulla gestione del fenomeno outdoor nel territorio.

"'Siamo la città del mare e dello sport e delle regole'.

Caro Consorzio Finale Outdoor Region, ho letto con grande attenzione la vostra risposta alla lettera di Fabio Caffarena e apprezzo la chiarezza con cui affrontate un tema così complesso come quello del turismo e della sua incidenza sul nostro territorio.

L'overtourism si riferisce a un fenomeno in cui un luogo turistico riceve un numero eccessivo di visitatori, superando la capacità della sua infrastruttura, dei servizi disponibili e della comunità locale di gestire questo flusso. Questo può comportare una serie di conseguenze negative, come il degrado dell'ambiente, l'erosione della cultura locale, l'aumento dei prezzi, la congestione del traffico e la diminuzione della qualità della vita per i residenti.

E qui i biker impattano direttamente anche fuori stagione per il mancato rispetto delle regole stradale ma soprattutto per la loro diciamo 'non troppa educazione' – spesso quando un cittadino segnala a loro l’inadempienza - e per il fatto di sentirsi padroni a casa di altri, ma grazie a Dio non tutti sono così.

Non sono uno specialista, ma c’è una netta differenza tra gli sport Outdoor e le Mtbike Downhill, le quali impattano molto di più sul territorio e di conseguenza con la Comunità e con il Turismo.

È importante sottolineare che l'overtourism non è semplicemente una questione di quanti turisti visitano un luogo, ma riguarda anche come quel turismo viene gestito e pianificato. Destinazioni che non hanno una pianificazione sostenibile possono facilmente cadere nella trappola dell'overtourism. D'altro canto, aree in cui l'industria turistica è in grado di gestire responsabilmente i flussi possono beneficiare del turismo senza subire gravi conseguenze.

Nel contesto locale, è essenziale distinguere tra il turismo di massa che genera overtourism e le diverse forme di turismo, come il turismo outdoor, che può avere un impatto differente a seconda delle stagioni e della gestione locale. Promuovere un turismo sostenibile e responsabile è fondamentale per preservare l'integrità del territorio e migliorare la convivenza tra turisti e residenti.

E non sono certo gli alberghi che generano l’over tourism per una serie di motivi.

Gli alberghi operano generalmente con un numero limitato di camere e una capacità recettiva definita. Anche se possono accogliere un buon numero di ospiti, non raggiungono i volumi enormi di affluenza che possono generarsi con l'utilizzo di seconde case, che spesso possono essere affittate a gruppi numerosi o famiglie intere.

Le seconde case possono quindi contribuire a un maggiore afflusso di turisti in aree residenziali. Gli alberghi sono soggetti a normative più severe e controlli più rigorosi rispetto alle seconde case, che possono essere affittate privatamente senza regolamentazione adeguata. Ciò significa che le seconde case possono espandere la loro presenza e il loro impatto sul territorio senza le stesse limitazioni e controlli.

Gli alberghi di solito offrono servizi e esperienze che mirano a garantire un certo standard di qualità, mentre le seconde case possono variare notevolmente in termini di qualità e servizi offerti.

Se un'area è inondata da seconde case di bassa qualità, si corre il rischio di una percezione negativa del turismo e di una diminuzione della qualità complessiva dell'esperienza turistica. L'uso di seconde case per scopi turistici può portare a conflitti con i residenti locali, in quanto può ridurre la disponibilità di alloggi per i residenti permanenti, aumentare i prezzi degli affitti e portare a eventuali tensioni sociali (affitti brevi).

Gli alberghi, essendo più integrati nel tessuto economico e sociale di una località, possono contribuire a un impatto economico più equilibrato e sostenibile. Si deduce che le seconde case tendono a generare un maggiore rischio di over-tourism a causa della loro diffusione, della durata dei soggiorni, del minor controllo e della saturazione delle aree residenziali, a scapito della qualità della vita dei residenti e dell'esperienza complessiva dei turisti.

È indubbio che la presenza del turismo, in particolare quello outdoor, rappresenti una risorsa economica vitale per Finale Ligure. Le vostre parole sul valore dell'equilibrio tra attività economiche e qualità della vita della comunità locale sono fondamentali e meritano un approfondimento.

Concordo anche sull’importanza della gestione del flusso turistico, adottando misure pratiche come piste ciclabili e un’adeguata segnaletica, che possano garantire la sicurezza e il rispetto reciproco tra ciclisti, automobilisti e residenti. È cruciale trovare soluzioni condivise che possano soddisfare le esigenze di tutti gli utenti della strada e mantenere la vivibilità della nostra città.

Infine, vi ringrazio per l’apertura al dialogo e la disponibilità a collaborare con la comunità e le amministrazioni locali. Solo attraverso un confronto costruttivo possiamo aspirare a un futuro che tenga conto delle esigenze economiche, sociali e ambientali del nostro territorio.

Resto a disposizione per ulteriori discussioni e confronti su questi temi che interessano tanto noi residenti quanto i turisti.

Cordiali Saluti.

Giovanni Argento"