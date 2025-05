Alassio, il sorbetto di Begonia protagonista al Riviera International Film Festival

Il sorbetto Begonia di Alassio torna a far parlare di sé e a portare alto il nome della città in contesti prestigiosi. La preparazioni dolciaria, iscritta insieme al gelato realizzato con lo stesso fiore nel registro dei prodotti a Denominazione Comunale – garanzia di eccellenza e di ricette inimitabili tramandate nel tempo – è, infatti, appena stata protagoniste alla 9ª edizione del Riviera International Film Festival di Sestri Levante, evento di rilievo internazionale diretto da Stefano Gallini-Durante che unisce cinema, cultura e promozione del territorio, e che si svolge alla presenza delle autorità e con ospiti di spicco quali, quest'anno, gli attori Matt Dillon e Rufus Sewell.

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta dichiara: “Desidero complimentarmi e ringraziare il maestro gelatiere alassino Aldo De Michelis, la cui proposta si distingue da anni per qualità e originalità, per aver portato ancora una volta con orgoglio il nome di Alassio in un contesto di grande prestigio e rilievo, confermandosi come ambasciatore delle eccellenze del nostro territorio. Il suo sorbetto di begonia, già presente al G7 dell’Agricoltura a Siracusa e alla fiera Hotelex di Shanghai, ha conquistato il pubblico e gli importanti ospiti presenti al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, e questa è per noi una bellissima soddisfazione”.