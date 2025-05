Isola dei Famosi, Lorenzo Tano eliminato. La mamma Rozsa si sfoga: "Che schifo"

(Adnkronos) - Dopo l'eliminazione di Lorenzo Tano dall'Isola dei Famosi, la mamma Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi, ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui ha attaccato il reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Con una storia condivisa su Instagram, Rozsa Tassi ha commentato, senza peli sulla lingua, l'eliminazione del figlio primogenito dall'Isola dei famosi: "Se al giorno d’oggi sei bello, educato, una bella persona dentro e fuori, più che onesta, che succede? Vieni scansato da tutti. In questo caso eliminato", ha esordito la moglie di Rocco Siffredi condividendo nelle stories il post ufficiale del reality.

Secondo la mamma dell'ex naufrago, Lorenzo sarebbe stato penalizzato perché figlio di Rocco Siffredi: "Che schifo di programma, ma non solo il mondo. Solo perché sei il figlio di Rocco Siffredi vieni eliminato? Ma dai, l’educazione non viene mai premiata". E ancora: "L’unico che non ha mai dato problemi. Che amarezza: troppo sprecato per il mondo della tv", ha concluso.