Aurelia Bis, “Uniti per Albisola”: "Lavori fermi, ma l’impianto bituminoso è pronto a partire: chiediamo chiarezza"

"Mentre Albisola Superiore soffoca nel traffico e tra i fumi dello smog, l’Aurelia Bis - annunciata da anni come la grande soluzione - rimane nel limbo. I lavori sono praticamente fermi, il numero risicato di operai che ancora risulta nel cantiere (7) non percepisce lo stipendio da un paio di mesi e la cittadinanza assiste impotente all’ennesima promessa elettorale tradita. L’opera è ferma all’85%, eppure da mesi non si vede alcun reale progresso". Lo affermano dal Gruppo consiliare “Uniti per Albisola” Stefania Scarone, Luca Proto, Serena Cello e Pietro Corona.

"In questo scenario desolante, spicca un fatto sconcertante - proseguono i consiglieri d'opposizione - l’impianto bituminoso, approvato in tempi record dalla Provincia e dall’Amministrazione comunale di Albisola Superiore, è già pronto a entrare in funzione. Tutto è predisposto per l’asfaltatura di un cantiere che però è bloccato. A chi serve un impianto pronto a operare su un’opera ferma? Una domanda legittima che i cittadini si pongono, e che il nostro gruppo consiliare 'Uniti per Albisola' ha formalizzato attraverso il deposito di un’interrogazione a risposta scritta all’Amministrazione".

"Ricordiamo che su questo impianto pesano già perplessità di natura autorizzativa e ambientale e ora si rischia l’ennesima beffa: un’opera incompiuta da anni e un impianto potenzialmente impattante sul nostro territorio che è già pronto a partire.

Chiediamo risposte, chiediamo trasparenza. Chiediamo che l’Amministrazione comunale dica chiaramente a cosa serve questo impianto e con quali finalità sia stato autorizzato, visto che l’unica opera per cui sembrava utile – l’Aurelia Bis – è al momento un miraggio più che un progetto. Albisola non ha bisogno di nuovi impianti industriali dai contorni oscuri, ma di scelte politiche coraggiose, che tutelino la salute pubblica e affrontino l’emergenza mobilità con serietà".

"Il centrodestra, al governo da anni a tutti i livelli, continua a promettere e non realizzare. Il cosiddetto 'governo del fare' si rivela ancora una volta governo dell’incompiuto. Il nostro impegno è quello di vigilare, informare e denunciare: la cittadinanza ha diritto alla verità" concludono dal Gruppo consiliare “Uniti per Albisola” .