Taglio alberi in viale Vittorio Veneto, "Cairo in Comune" sulle barricate

Il recente abbattimento degli alberi in viale Vittorio Veneto ha sollevato polemiche e suscitato l’indignazione di molti cittadini. A farsi portavoce delle loro preoccupazioni è stato il gruppo consiliare di opposizione Cairo in Comune, che ha richiesto con urgenza agli uffici comunali la perizia tecnica alla base della decisione.

Secondo quanto riportato dallo stesso gruppo, nel documento depositato in Comune il 3 dicembre 2024 si legge che “20 dei 25 tigli esaminati risultavano in condizioni molto compromesse, così come tutti i cipressi presenti nel viale. La perizia raccomandava l’abbattimento ‘rapido’ degli esemplari per scongiurare rischi legati a eventi climatici avversi, che avrebbero potuto aggravare ulteriormente lo stato degli alberi, con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza di persone e beni. Un’adeguata potatura effettuata negli anni avrebbe potuto salvare i tigli dagli attacchi fungini che li hanno indeboliti”.

Alla luce di quanto emerso, il gruppo Cairo in Comune si domanda come mai, “nonostante la perizia sia stata depositata già a dicembre, si sia atteso cinque mesi prima di intervenire, senza nel frattempo posizionare cartelli che avvisassero i cittadini del pericolo di transitare o parcheggiare sotto gli alberi”.

"Ci chiediamo anche se, con una manutenzione più attenta nel tempo, non si sarebbe potuta evitare una decisione così drastica come l’abbattimento - concludono da Cairo in Comune - Chi fosse interessato a leggere integralmente la perizia o a riceverne una copia può contattarci al numero 3383603986”.