Tre feriti in un frontale nella strada di scorrimento veloce tra Vado e Bergeggi: al San Paolo in codice giallo

AGGIORNAMENTO ORE 12: E' stata ripristinata la regolare circolazione.

Sono tre i feriti nell’incidente avvenuto questa mattina, sulla strada di scorrimento veloce tra Vado Ligure e Bergeggi, all'interno della galleria San Nicolò.

Lo scontro, secondo le prime informazioni pervenute, sarebbe stato causato da un veicolo che procedeva contromano, provocando un violento frontale che ha coinvolto tre mezzi.

I feriti sono due uomini, di 21 e 81 anni, e una donna sulla trentina. Le loro condizioni, definite mediamente critiche, preoccupano più per la dinamica dell’impatto che per il quadro clinico: sono stati tutti trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 9.30. Sul posto sono intervenuti rapidamente i militi della Croce Oro Mare Sezione Savona con due ambulanze, la Croce Rossa di Quiliano con un ulteriore mezzo di soccorso, e una squadra dei vigili del fuoco di Savona.

Il tratto stradale è temporaneamente chiuso al traffico, in corrispondenza del territorio comunale di Vado Ligure. Il traffico è deviato lungo la viabilità alternativa, con indicazioni in loco.