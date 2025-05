Paolini difende Gauff dalle critiche di Panatta: "Ha 21 anni e ha vinto uno Slam"

(Adnkronos) -

Jasmine Paolini difende Coco Gauff. La tennista azzurra ha vinto oggi, domenica 18 maggio, gli Internazionali di doppio femminile in coppia con Sara Errani. E in conferenza stampa Paolini è tornata sulla finale, nel tabellone femminile, vinta contro Coco Gauff, fortemente criticata da Adriano Panatta nel post partita per i molti errori in campo.

L'ex tennista si era scagliato duramente contro l'americana, numero tre del mondo. "Non basta tirare forte, nel tennis c'è la rete e ci sono le righe. Gauff non ha cambiato nulla nel suo gioco in tutta la finale, bisogna imparare a giocare anche sulla terra battuta", la sintesi delle dichiarazioni del 'totem' del tennis tricolore.

Oggi Gauff ha ricevuto il sostegno di Paolini: "Quanti anni ha Coco? 21? Ha vinto uno Slam. Credo ci sia poco da criticare onestamente", ha detto Jasmine, al suo secondo trionfo consecutivo nel doppio a Roma e al primo nel tabellone femminile, "è una ragazza giovanissima, una grande atleta, molto influente nel nostro sport. Una grande personalità. Credo che porti solo cose positive al tennis".