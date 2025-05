Van Aert vince 9^ tappa a Siena, Del Toro maglia rosa

SIENA (ITALPRESS) - Wout Van Aert trionfa nella nona tappa del Giro d'Italia 2025, la Gubbio-Siena di 181 chilometri, Isaac del Toro è la nuova maglia rosa. E' successo di tutto nella frazione dedicata alla Strade Bianche con Primoz Roglic, grande favorito alla vigilia per la vittoria finale della corsa rosa, arrivato con oltre 2' di ritardo.

La tappa è esplosa sui settori di sterrato, una caduta nel gruppo degli uomini di classifica - coinvolti anche Roglic e Ayuso, entrambi arrivati al traguardo - ha ribaltato tutte le gerarchie: Del Toro (UAE Team Emirates), Van Aert (Visma Lease a Bike) e il terzetto Bernal-Rivera-Arensman (Ineos-Grenadiers) hanno conquistato la testa della corsa, poi il messicano e il belga hanno accelerato nel finale andandosi a giocare la vittoria di tappa.

Decisivo il tempismo di Van Aert, primo in piazza del Campo. Terzo Giulio Ciccone, l'azzurro della Lidl-Trek ha beffato Carapaz sul traguardo. Cambia tutto in classifica generale, Del Toro - dopo il secondo giorno di riposo - indosserà la maglia rosa. Il Giro riprenderà martedì con la Lucca-Pisa (28,6 km), seconda e ultima cronometro in programma.

- foto IPA Agency -

(ITALPRESS)