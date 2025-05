Esclusione della sede di Varazze dall'Unitre, il sindaco: "L'amministrazione si è attivata per cercare una soluzione, Cerruti strumentalizza"

La decisione di escudere la sede dell'Unitre di Varazze dall'associazione nazionale ha dato il la ad un'accesa discussione politica.

Dopo la stoccata del consigliere di opposizione Gianantonio Cerruti alla giunta Pierfederici lo stesso sindaco ha voluto rispondere alle accuse.

"In merito alle recenti dichiarazioni del Consigliere Cerruti sulla situazione della sede dell’Unitre di Varazze, ritengo necessario fare alcune precisazioni. Ben prima che il Consigliere decidesse di occuparsi della questione, questa Amministrazione — pur nel rispetto dell’autonomia e delle dinamiche interne dell’Associazione, che restano di natura privatistica — si è attivata per cercare una soluzione ad una situazione già allora delicata - spiega il primo cittadino varazzino - Ho personalmente seguito l’evolversi della vicenda con spirito di mediazione, nella convinzione che anche le difficoltà più complesse possano essere gestite con buon senso e responsabilità".

"Dispiace constatare, ancora una volta, come il Consigliere Cerruti scelga di strumentalizzare una vicenda che coinvolge una fascia importante e sensibile della nostra comunità, quella della terza età, che merita attenzione, rispetto e tutela, con esternazioni polemiche sui social o nei comunicati stampa - continua Pierfederici - Il Consigliere conferma così un approccio politico divisivo e poco costruttivo, ben lontano da quello che dovrebbe contraddistinguere chi ricopre un ruolo istituzionale. Ma del resto, è un metodo che abbiamo imparato a conoscere da anni nel panorama politico cittadino".

"Al contrario, come il Consigliere stesso ben sa, il sottoscritto non si è mai voltato dall’altra parte. Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che possono nascere all’interno di realtà associative autonome — come è giusto che siano — ma che proprio per questo richiedono il massimo impegno da parte dell’Amministrazione per favorire coesione e soluzioni condivise - puntualizza il sindaco - Ricordo, a tal proposito, che l’Amministrazione ha già destinato, con chiara volontà propositiva e con l’obiettivo di investire nel tessuto sociale cittadino, i locali al piano terra dell’edificio in costruzione presso l’ex sottostazione elettrica proprio all’Unitre e al Centro Anziani. Un intervento concreto, pensato per offrire spazi dignitosi e funzionali alla terza età varazzina. Un progetto che, è bene ricordarlo, non ha ricevuto il voto favorevole della minoranza consiliare, di cui il Consigliere Cerruti fa parte".

" I fatti, come sempre, parlano da soli. L’Amministrazione ha tracciato una rotta chiara: creare futuro, spazi e opportunità per le generazioni più mature della nostra città. Sono certo che, anche questa fase complessa, potrà essere superata grazie ad azioni inclusive, concrete e rispettose delle persone per le quali il Sindaco rimarca il proprio impegno per porre rimedio alla situazione in essere. Le stesse che, purtroppo, non ritroviamo nelle recenti esternazioni del Consigliere" conclude Pierfederici.

A deliberare l'esclusione è stato il consiglio nazionale delle Università della Terza Età ratificato poi dall'assemblea ordinaria dello scorso 12 aprile con 117 voti favorevoli, 69 contrari all'approvazione e 101 astenuti.

Nella motivazione della delibera di esclusione viene spiegato che con la sede si sono verificati "difficili e spesso inutili tentativi di dialogo con la stessa sede, considerato che la medesima ha continuato a reiterare comportamenti contrastanti con gli scopi e finalità dell'Associazione...".

L’Unitre di Varazze, era nata nel 1993 e negli anni si è occupata di organizzare corsi e laboratori per tutte le età. Dal 7 agosto 2006 il Ministero della Solidarietà Sociale aveva decretato l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.