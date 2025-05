Turismo, assessore Lombardi: "Iter autorizzativo delle case mobili snellito: solo vantaggi per l'outdoor in Liguria"

"Accolgo con grande soddisfazione la notizia ​che il ​D​ecreto del presidente della Repubblica ​è stato approvato, questa mattina, dal Consiglio dei ​Ministri​: un passo avanti notevole nel settore, ​che porterà solo benefici al turismo in Liguria. La nostra è una regione che fa dell'outdoor un punto di forza​, il fatto che l'iter autorizzativo delle case mobili sia stato finalmente snellito sarà un vantaggio notevole per lo sviluppo della nostra offerta di turismo all'aria aperta e sostenibile. Ringrazio il Governo e, in particolare, i ministri del Turismo e della Semplificazione che hanno lavorato in sinergia per arrivare a questo importante risultato”.​

Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi commentando la notizia dell'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri di oggi, del Dpr riguardante le semplificazioni sulle autorizzazioni paesaggistiche per le case mobili.