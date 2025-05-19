Banca del Fucino apre le porte del Palazzetto Baschenis Borghese

ROMA (ITALPRESS) - Banca del Fucino apre le porte del cinquecentesco Palazzetto Baschenis Borghese, sede storica della direzione in via Tomacelli 107, aderendo per la prima volta quest'anno a Open House Roma.L'iniziativa Open House Roma, giunta oggi alla XIII edizione, è un evento annuale che celebra il design e l'architettura nella Capitale aprendo circa 200 siti solitamente inaccessibili e proponendo visite gratuite.Il Palazzetto Baschenis Borghese è un elegante edificio cinquecentesco oggi di proprietà della Banca del Fucino. L'ingresso è su via Tomacelli e affaccia su via di Ripetta, una delle tre arterie del celebre "Tridente" nel Rione Campo Marzio, esempio di pianificazione urbana rinascimentale ancora oggi riconoscibile.La costruzione risale al 1526, su iniziativa di Antonio Baschenis da Brescia, che acquistò i terreni in quell'area strategica della città. Il recente restauro ha restituito valore a questo storico palazzo, intervenendo in modo significativo sia a livello strutturale che decorativo.L'ultima ristrutturazione del Palazzetto è stata curata dall'architetto Aslan Sanfelice di Bagnoli, che ha saputo coniugare l'esigenza di spazi funzionali alla sede generale della Banca con un attento intervento di valorizzazione artistica.Le decorazioni, affidate a Roberto e Riccardo Cardone, integrano con maestria gli elementi originali, restituendo un apparato scenografico di forte impatto visivo e dal sorprendente effetto illusionistico.-foto ufficio stampa Banca del Fucino -(ITALPRESS).