Lineker lascia la Bbc, ha condiviso un post antisemita

(Adnkronos) - Lineker lascerà la Bbc dopo il suo ultimo episodio di 'Match of the Day'. L'ex calciatore inglese, 48 reti in 80 presenze in Nazionale dal 1984 al 1992, è il volto più noto del calcio in tv Oltremanica: ha condotto il programma della Bbc che presenta gli highlights della Premier League per oltre 25 anni, dopo aver sostituito Des Lynam nel 1999 alla conduzione.

L'addio arriva dopo che la scorsa settimana aveva condiviso nelle stories del proprio profilo Instagram un post sul sionismo in cui era raffigurato un topo, utilizzato dai nazisti per insultare gli ebrei. Il presentatore e l'emittente avevano concordato che si sarebbe dimesso dal 'Motd' ma avrebbe comunque guidato il palinsesto per la finale di Fa Cup e i Mondiali del 2026 ma domenica se ne andrà definitivamente.

Ad annunciarlo lui stesso con un video sul proprio profilo Instagram, in cui si scusa per aver condiviso il post: "Riconosco l'errore e il dispiacere che ho causato, fare un passo indietro ora mi sembra un'azione responsabile. Ovviamente se avessi visto l'emoji del topo non avrei mai ricondiviso quel video", ha sottolineato Lineker. "Lavorare alla Bbc è stato un piacere e un privilegio. Il calcio è al centro della mia vita da sempre, sia in campo che in studio - ha aggiunto l'ex campione -. Tengo molto a questo sport e al lavoro che ho svolto con la Bbc per molti anni. Come ho detto, non ripubblicherei mai consapevolmente nulla di antisemita: va contro tutto ciò in cui credo" ha sottolineato l'ex attaccante di Leicester, Tottenham e Barcellona a proposito della storia, che aveva cancellato poco dopo la pubblicazione.

Il direttore generale della Bbc Tim Davie ha affermato: "Lineker ha riconosciuto l'errore commesso e di conseguenza, abbiamo concordato che si ritirerà dal suo ruolo di presentatore dopo questa stagione". Il conduttore era già stato criticato più volte per le sue prese di posizione contro Israele e ha sempre manifestato le sue opinioni sui social su vari temi politici e di attualità.