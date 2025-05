Operaio muore schiacciato da mezzo in movimento, incidente sul lavoro nel Pratese

(Adnkronos) - Un incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 56 anni, dipendente di un'azienda impegnata in attività per conto delle Ferrovie dello Stato. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio, in via del Bisenzio, nella frazione di Mercatale, nel comune di Vernio (Prato).

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo in movimento, che avrebbe forse cercato di fermare mentre stava finendo in un fosso ai margini della strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.

Sul posto è intervenuta con tempestività un'ambulanza, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche gli agenti della polizia municipale, una squadra dei vigili del fuoco e i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, che hanno avviato gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L'area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di rilievo e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sarà ora compito della magistratura e degli organi competenti accertare eventuali responsabilità.