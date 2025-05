Spagna, 20enne italiano morto a Ibiza

(Adnkronos) - Un ragazzo italiano di 20 anni è morto all'alba di oggi in una discoteca di Sant Antoni, a Ibiza. Secondo la Guardia Civil, il giovane ha iniziato a sentirsi male ed è stato curato dai servizi medici locali, ma le sue condizioni sono peggiorate. Successivamente è stata inviata un'ambulanza sul posto ma i sanitari non sono riusciti a rianimarlo. A quanto riferiscono i media spagnoli, la Guardia Civil ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze del decesso. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è anche il possibile uso di droga, anche se sarà solo l'autopsia a stabilire la causa esatta della morte. Il Consolato Generale di Barcellona è già stato avvisato e sta contattando la polizia italiana per informare la famiglia.