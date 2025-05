Albenga: l'avanzo di bilancio investito in sicurezza, depurazione e sociale

Durante il consiglio comunale di ieri, l’amministrazione comunale di Albenga ha comunicato la destinazione dell’avanzo. A illustrare la pratica è stata la vicesindaco Silvia Pelosi: "Ormai è sempre più chiaro che l’avanzo di cui parliamo non deriva da un mancato utilizzo dei fondi, ma da una corretta gestione amministrativa e dal lavoro degli uffici. Attraverso l’avanzo, l’Amministrazione può fare scelte politiche importanti e rispondere alle necessità emerse".

"Stiamo continuando a investire nelle scuole e nella messa in sicurezza degli immobili comunali (rifaremo il terrazzo che sta causando infiltrazioni), senza trascurare le manutenzioni del territorio e la messa in sicurezza idrogeologica, attraverso la pulizia di rii e canali. Anche grazie a quanto riceveremo per le somme urgenze già anticipate durante gli ultimi eventi calamitosi, prevediamo lavorazioni importanti. Aspetto molto importante è inoltre l’incarico che affideremo a un agronomo per la valutazione di tutte le alberature presenti sul territorio".

"Ma c’è di più: l'amministrazione comunale guarda al futuro attraverso le progettazioni necessarie per reperire fondi (regionali, statali, europei). A tal proposito, abbiamo previsto 100 mila euro per incarichi professionali e 150 mila euro per la progettazione dell’arginatura del Carenda, affidata a un professionista che si occuperà di effettuare uno studio di fattibilità tecnico-economica dell’intero Carenda e i progetti esecutivi per i singoli tratti, per i quali stiamo già lavorando al finanziamento delle opere. Non possiamo tralasciare gli 800 mila euro in entrata, provenienti dai fondi accantonati per la depurazione, che saranno necessari per il collettamento dei reflui di Vadino alla depurazione, e i 100 mila euro destinati al sociale", conclude il vice sindaco.

Nello specifico sono stati accantonati 102.100 euro come altri accantonamenti, mentre 190.000 euro sono destinati a investimenti. L’avanzo libero a parte corrente ammonta a 160.000 euro, mentre quello vincolato da legge è di 800.000 euro. L’avanzo libero a parte capitale raggiunge i 966.150 euro. Tra le uscite previste con l’avanzo libero, 20.000 euro saranno destinati alla ricostruzione dell’inventario fiscale dei beni immobili a seguito di accrual, 15.000 euro agli sfondellamenti degli edifici scolastici, e 50.000 euro all’incarico per la valutazione tecnica agronomica (V.T.A.) delle alberature sul territorio.

Per il sociale sono previsti 100.000 euro per interventi rivolti a minori in comunità, tramite contributi al D.S.S. n. 4. Nell’ambito delle manifestazioni turistiche, l’avanzo libero finanzierà 14.000 euro per il noleggio di attrezzature, 22.000 euro per prestazioni di servizi e 8.000 euro per l’acquisto di beni. Inoltre, sono stanziati 25.000 euro per contributi al campionato italiano di mountain bike e 6.000 euro di contributo alla Diocesi Albenga-Imperia per l’acquisto delle card per il Giubileo. Per il personale dipendente sono previsti 2.100 euro per spese relative ad arretrati e aumenti contrattuali, a carico dell’avanzo accantonato.

Tra gli investimenti destinati all’avanzo, 35.000 euro saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature per il patrimonio comunale, mentre per manutenzioni straordinarie sono previsti 137.000 euro per il terrazzo del palazzo comunale e 155.000 euro per il patrimonio edilizio. Sono inoltre stanziati 100.000 euro per spese di incarichi professionali, e 150.000 euro per la progettazione dell’arginatura del Rio Carenda. Per la sicurezza e l’efficienza del corpo di Polizia municipale, sono stati stanziati 41.000 euro per l’acquisto di un’autovettura. Le manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici prevedono 25.150 euro per l’edificio Paccini, mentre per la realizzazione del tubo di scarico delle acque bianche nella zona Darsena sono stati stanziati 58.000 euro.

Per il depuratore, è previsto un trasferimento di 800.000 euro per il rifacimento dei tratti fognari e il potenziamento dell’impianto di depurazione, a carico dell’avanzo vincolato. Sono inoltre destinati 175.000 euro alla manutenzione straordinaria di rii, fossi e canali, e 130.000 euro alla manutenzione straordinaria dell’argine del Rio Carenda. Per la sistemazione di Via Julia Augusta e gli scavi archeologici, trasferiti dal Comune di Alassio, sono previsti 50.000 euro. Infine, 100.000 euro saranno impiegati per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

La delibera è stata votata favorevolmente dalla maggioranza mentre la minoranza ha votato contraria.