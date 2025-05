Caso Garlasco, il supertestimone alle Iene: "Stefania Cappa era nel panico con un borsone"

(Adnkronos) -

"Stefania era nel panico, con un borsone". Lo racconta il cosiddetto 'supertestimone' del caso Garlasco, intervistato dalle Iene, nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese che andrà in onda questa sera su Italia 1. Il testimone, indicato con il nome fittizio di 'Carlo' spiega all'inviato della trasmissione Mediaset che, "poco dopo l'omicidio, aveva incontrato in ospedale una donna di Tromello che abitava vicino alla casa della nonna materna delle gemelle Cappa. La donna - fanno sapere le Iene in un comunicato stampa con cui anticipano alcuni contenuti della puntata - gli riferì di aver visto Stefania Cappa agitata, intenta a entrare nella vecchia casa con una borsa pesante".

Carlo precisa che, "contrariamente a quanto riportato dai giornali, non ha mai parlato di un alare da camino e aggiunge che la donna gli disse che le gemelle non erano mai state viste lì prima e che l'episodio l'aveva colpita molto". Se la testimonianza è emersa solo ora, a 18 anni dall'omicidio, è perché prima - ipotizza Carlo - "non c'era stata volontà di ascoltare". Le persone che avrebbero assistito direttamente alla scena "erano già anziane all'epoca e oggi non sono più in vita", ha spiegato il testimone, raccontando poi "di aver annotato tutto su dei taccuini, per non dimenticare".