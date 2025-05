Klopp alla Roma, l'agente smentisce. E si riapre la pista Farioli

(Adnkronos) -

Jurgen Klopp sarà il prossimo allenatore della Roma? Nelle scorse ore si erano diffusi rumors di mercato che volevano l'ex tecnico del Liverpool, oggi Head of Global Soccer del gruppo Red Bull, vicino a un accordo con la società giallorossa, alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo l'addio, a fine stagione, di Claudio Ranieri.

In attesa di scoprire in quale coppa europea giocherà il prossimo anno, il nome di Klopp era circolato con insistenza negli ambienti romanisti creando, inevitabilmente, entusiasmo nei tifosi. Oggi però è arrivata la smentita dell'agente dell'allenatore tedesco, Mark Kosicke: "Le voci secondo cui Jurgen Klopp sarà il nuovo allenatore della Roma sono false", ha detto il procuratore al portale WinWinAllSports.

Nei radar giallorossi, con Claudio Ranieri che sta guidando in prima persona lo 'scouting' per il nuovo tecnico, c'è anche Francesco Farioli, ex allenatore del Nizza in questa stagione all'Ajax. Nelle scorse ore però il club olandese ha annunciato la separazione proprio da Farioli, che ha deciso di lasciare il club dopo aver perso il campionato, superato nelle ultime giornate di Eredivisie dai rivali del Psv Eindhoven. L'addio all'Ajax di Farioli, che lo scorso giugno aveva firmato un contratto fino al 2027 diventando il primo allenatore non olandese del club, riapre le porte a un possibile approdo alla Roma.