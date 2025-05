Pa, Aubry (Inps): "Con la nostra campagna anti frode contrastiamo il fenomeno delle truffe"

(Adnkronos) - “A seguito delle numerose segnalazioni che ci arrivano dagli utenti che ricevano una serie di sms e e-mail, che utilizzano in maniera impropria il logo dell’Inps, abbiamo deciso di diffondere una serie di informazioni su come prevenire eventuali truffe e come gestire la ricezione di questi messaggi e mail”. Lo ha detto la responsabile del team reputation, brand identity e crisis management dell’Inps, Giulia Aubry, all’evento dal titolo 'Inps presidio della legalità: contrasto a phishing e smishing. Campagne, strategie e strumenti di prevenzione', tenutosi ieri nell’ambito del ForumPA 2025 a Roma.

“In questo modo abbiamo lanciato una campagna che utilizza strumenti nuovi e tradizionali in maniera proficua che permette di raggiungere l’utenza più ampia - ha continuato la dottoressa Aubry descrivendo il lavoro che l’istituto ha portato avanti per contrastare le truffe -. In particolare, in questi giorni sono state spedite email a tutti coloro che hanno inserito il proprio indirizzo all’interno del servizio online dell’Inps. Un testo in cui diamo degli elementi che aiutano a verificare la correttezza dell’informazione”

La responsabile del team reputation, brand identity e crisis management dell’Inps ha poi illustrato le altre campagne promosse dall’istituto, rimarcando quanto si sta producendo sui social: “Quando riceviamo una segnalazione relativa a un sms o un’e-mail ambigua, la diffondiamo sui social network, in modo da creare un’immediata consapevolezza negli utenti. Più recentemente abbiamo anche prodotto un messaggio all’interno dell’app Inps mobile e abbiamo diffuso all’interno delle nostre sedi un QR code che rimanda al vademecum online dell’Inps”.