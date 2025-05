Sinner, obiettivo Roland Garros. Quando torna in campo?

(Adnkronos) -

Quando torna in campo Jannik Sinner? Il tennista azzurro, dopo le fatiche agli Internazionali d'Italia 2025, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax prima di riprendere gli allenamenti in vista del Roland Garros. Sinner ha giocato al Foro Italico il suo primo torneo dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, come concordato con la Wada, raggiungendo la finale del Masters 1000 di Roma, poi persa contro Carlos Alcaraz.

Sinner, inizialmente, avrebbe dovuto partecipare anche al torneo di Amburgo, in programma dal 17 al 25 maggio, ma ha deciso di cancellarsi, proprio come Lorenzo Musetti, per concentrare le sue forze sul Roland Garros. Lo Slam parigino è il grande obiettivo di Jannik, che lo affronterà ancora una volta come numero uno del mondo e scoprirà il proprio percorso giovedì 22 maggio, quando andrà in scena il sorteggio del tabellone principale.

Il Roland Garros, secondo Slam della stagione dopo l'Australian Open, vinto proprio da Sinner, è in programma dal 25 maggio all'8 giugno e vedrà ancora una volta coinvolti tutti i migliori tennisti del mondo. Lo scorso anno l'azzurro si fermò in semifinale eliminato, ancora una volta, da Carlos Alcaraz, che poi riuscì a vincere il torneo battendo in finale Alexander Zverev.