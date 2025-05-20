Sinner, ritorno di fiamma? L'ex fidanzata Braccini a Roma durante gli Internazionali

(Adnkronos) -

Ritorno di fiamma per Jannik Sinner? Il tennista azzurro, reduce dalla finale persa contro Carlos Alcaraz agli Internazionali d'Italia, è al centro di diverse voci che vorrebbero un riavvicinamento con l'ex fidanzata Maria Braccini. Il motivo? La presenza a Roma della ragazza proprio nei giorni in cui l'azzurro stava giocando il Masters 1000 di Roma. Una coincidenza che non è sfuggita a molti utenti.

Sotto i commenti dell'ultimo post di Braccini, che la ritrae in posa sorridente di fronte a Fontana di Trevi. "Ciao Maria... come mai sei a Roma in questi giorni? Noi ci speriamo sempre", scrive un utente. "Eri a Parigi durante il Master, poi a Torino durante le Finals e adesso a Roma. Se 3 indizi fanno una prova...", gli fa eco un altro. Un pensiero largamente condiviso dai tifosi di Sinner: "Eri a Roma......anche stavolta stesso luogo, stesso periodo.....ma ci vuoi far capire qualcosa?".

Nelle scorse settimane si erano rincorse le voci su una possibile relazione tra Sinner e Lara Leito. La modella russa aveva assistito agli allenamenti del numero uno del mondo a Montecarlo, dove si stava preparando al rientro in campo fissato per gli Internazionali d'Italia. Leito avrebbe dunque assistito all'allenamento, poi si sarebbe alzata dagli spalti per salutare il team di Sinner, dimostrando così una certa "familiarità

con l'entourage del tennista", per poi ricevere un abbraccio proprio da Jannik.

In occasione della conferenza stampa che ha aperto gli Internazionali però, era stato lo stesso Sinner a smentire ogni voce: "In questo momento non ho una relazione. Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto. Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo", ha detto il tennista azzurro.