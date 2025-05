Comunali, urne aperte il 25 e 26 maggio: da Genova a Matera 117 comuni al voto

(Adnkronos) - Si torna alle urne domenica 25 e lunedì 26 per il primo turno delle amministrative in 117 comuni in tutta Italia, 31 superiori ai 15.000 abitanti (di cui 4 capoluogo: Genova, Ravenna, Taranto e Matera) e 86 pari o inferiori ai 15.000 abitanti. A questi vanno aggiunto i 9 comuni al voto in Sicilia, tutti commissariati (Palagonia, Castiglione di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Prizzi, Favignana, Solarino, Realmonte, Raddusa e Tremestieri Etneo). I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I ballottaggi sono in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno insieme ai referendum.

I capoluoghi sono quelli con più riflettori puntati ma anche città come Assisi, Lamezia Terme, Rende presentano sfide interessanti per più motivi. Gli stessi leader nazionali, in questi ultimi giorni, hanno in programma tappe nei comuni in cui le sfide si preannunciano più infuocate. Tra queste sicuramente Genova. Il centrodestra, uscente dopo l'addio dell'attuale governatore della Liguria Marco Bucci, ha candidato Pietro Piciocchi. Il centrosinistra, però, mira dichiaratamente alla vittoria grazie al 'campo larghissimo' che sostiene l'ex atleta Silvia Salis, vice presidente vicaria del Coni ed ex martellista.

A Genova è prevista una chiusura di campagna elettorale 'col botto'. Il centrodestra è in piazza domani, attesi Matteo Salvini, Giovanni Donzelli, Maurizio Lupi e soprattutto una telefonata di Giorgia Meloni. Per Salis, tra l'altro, arriva domani in città Elly Schlein (alle 18.30 in piazza Sciesa).

Il centrosinistra punta forte anche su Ravenna, la città del governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, dove il segretario provinciale Pd Alessandro Barattoni guida un'alleanza compatta. A differenza del centrodestra, che si presenta diviso e con due candidati: Nicola Grandi (FdI-FI) e Alvaro Ancisi (Lega).

A Matera il centrodestra è schierato con Antonio Nicoletti, mentre nel centrosinistra si collocano l'ex sindaco del M5S Domenico Bennardi e il dem Roberto Cifarelli, in campo con una lista civica visto che quella del Pd non è presente. Candidati anche i civici Luca Prisco e Vincenzo Santochirico. Per Bennardi sarà domani in città Giuseppe Conte, alle 21 in piazza Vittorio Veneto.

A Taranto voto con 6 candidati a sindaco e molte divisioni interne al centrodestra e il centrosinistra. A correre sono Piero Bitetti (Pd), Francesco Tacente (civico di area centrodestra), Luca Lazzaro (FdI-FI), Annagrazia Angolano (M5S), Mirko Di Bello (civico) e Mario Cito (AT6). Ad Assisi sfida tra Valter Strappini per il centrosinistra (con la spinta da Elly Schlein, che stasera è in piazza Garibaldi alle 21 per un comizio) ed Eolo Cicogna per il centrodestra.

A Lamezia Terme si rivede l'ex senatrice del Pd Doris Lo Moro, che però ha visto tra i suoi primi 'sponsor' il M5S (domani Giuseppe Conte è in città per un'iniziativa elettorale alle 15), con il Pd che si è unito in un secondo momento. Se la vedrà con il candidato del centrodestra Mario Murone e il civico Gianpaolo Bevilacqua.

In Calabria si vota anche a Rende - dopo il lungo commissariamento seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose - e ritorna sulla scena l'ex sindaco Sandro Principe: già consigliere regionale, deputato e sottosegretario, Principe punta a tornare primo cittadino dopo 20 anni e dopo la grave aggressione con arma da fuoco subita nel 2004. A contendergli la fascia tricolore Giovanni Bilotti, Marco Ghionna per il centrodestra, Rossella Gallo e Luciano Bonanno (civico).

Anche a Paola, sempre in Calabria, si vota però senza ballottaggio, visto che a causa dello spopolamento la città di recente è scesa sotto i 15mila abitanti. In gara l'uscente Giovanni Politano, Graziano Di Natale (Pd/M5S), Roberto Perrotta, Andrea Signorelli e Antonio Cassano.