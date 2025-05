Ex Ilva, incontro governo-sindacati: tavolo sospeso e aggiornato alla prossima settimana

(Adnkronos) - Si è concluso a Palazzo Chigi, dopo oltre due ore, il tavolo di confronto tra il governo e i sindacati metalmeccanici per fare il punto sull'ex Ilva di Taranto. La riunione è stata presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Il tavolo è stato sospeso e aggiornato all’inizio della prossima settimana, credibilmente tra lunedì e martedì.

“Siamo a un passo da una situazione molto più complessa: dobbiamo evitare che diventi irreparabile, per questo siamo venuti a Palazzo Chigi e per questo abbiamo sospeso l’incontro”, ha detto il leader della Fiom, Michele De Palma. “Alle questioni che abbiamo posto sulla continuità industriale, occupazionale e degli obiettivi che riguardano il futuro e il presente dell’azienda e dei lavoratori, il governo non ha dato risposte necessarie. Ci riconfronteremo la prossima settimana”, ha spiegato De Palma.

"L’incontro non è andato bene, era necessario continuare ma non c’erano le condizioni. Il tavolo è stato sospeso, riprenderemo nei primi giorni della prossima settimana”, ha detto il leader della Uilm, Rocco Palombella, al termine del tavolo.

In occasione del tavolo convocato a Palazzo Chigi è stato proclamato da Fiom, Fim e Uilm uno sciopero di 4 ore. Gli operai dell’ex Ilva hanno bloccato la statale di Taranto. “Siamo stanchi, vogliamo lavorare”, il grido dei lavoratori.