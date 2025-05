Maria Braccini rompe il silenzio su Sinner: "Nessun ritorno..."

(Adnkronos) - Nessuno ritorno di fiamma tra Jannik Sinner e l'ex fidanzata Maria Braccini. A spegnere definitivamente le voci di un presunto riavvicinamento è proprio la modella e influencer italiana, che sul suo profilo Instagram ha risposto con fermezza alle domande insistenti dei follower, sottolineando che al momento nella sua vita non c'è "nessun fidanzato", escludendo così qualsiasi ritorno di fiamma con il tennista azzurro.

Le voci sul riavvicinamento si erano intensificate negli ultimi giorni dopo che Braccini era stata avvistata a Roma proprio durante gli Internazionali d’Italia 2025, dove il tennista azzurro ha raggiunto la finale contro Carlos Alcaraz. Una coincidenza che non è sfuggita a molti utenti.

"Ciao Maria... come mai sei a Roma in questi giorni? Noi ci speriamo sempre", le ha scritto un utente, tra i commenti dell'ultimo post di Braccini, che la ritrae in posa sorridente di fronte a Fontana di Trevi. "Ti sei rifidanzata con lui?", ha scritto un altro. Domanda a cui Maria Braccini ha voluto rispondere, mettendo fine al gossip: "No. Nessun ritorno. Nessun fidanzato. Per favore...", ha scritto, non lasciando più spazio a interpretazioni.

Il capitolo Jannik Sinner per Maria Braccini appare ora definitivamente chiuso. La modella aveva incontrato il tennista azzurro nel 2020 durante una vacanza in Val Pusteria. La loro storia, lontana per quanto possibile dai riflettori, è durata fino alla primavera del 2024, conclusa dopo il trionfo del tennista azzurro al Masters 1000 di Miami.