Isola dei famosi, appello di Veronica Gentili per Gaza

(Adnkronos) - "Voglio lanciare un appello per Gaza". Veronica Gentili, conduttrice dell'Isola dei Famosi, durante la puntata del reality di Canale 5 lancia un appello alle istituzioni italiane e europee. "Voglio lanciare un appello - dice -. Noi siamo qui a giocare ad un gioco nel quale ci si mette alla prova e si accetta volontariamente di soffrire la fame".

"Purtroppo - prosegue - in questo momento, in un posto poco lontano da questo studio, a Gaza ci sono migliaia di bambini, e non solo bambini, che soffrono la fame non per scelta. Si trovano in guerra senza neppure la possibilità di ricevere aiuti umanitari". "Vedere tutti i giorni la loro disperazione e sapere di non poter fare nulla ci fa sentire inutili e impotenti. Quindi - conclude - questa sera io voglio chiedere a tutte le istituzioni italiane e europee che si facciano carico subito di questa situazione, perché davvero non si può più aspettare".