Roland Garros, verso il sorteggio: dove vederlo e cosa sapere sul percorso di Sinner

(Adnkronos) - Il Roland Garros è pronto a regalare spettacolo. Oggi, giovedì 22 maggio, verrà definito il calendario dello Slam parigino e il torneo francese prenderà forma. Grande attesa, ovviamente, per il ritorno in campo degli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, pronti a dare l'assalto al trono di Carlos Alcaraz dopo l'ottimo percorso agli Internazionali d'Italia. Ecco dove vedere il sorteggio e cosa sapere.

Il sorteggio del Roland Garros si svolgerà oggi, giovedì 22 maggio. La cerimonia sarà visibile, per gli abbonati, su Discovery +, ma sarà disponibile anche sul canale YouTube del torneo.

E Sinner? Dopo il ritorno in campo con finale persa agli Internazionali, l'azzurro volerà a Parigi per migliorare la semifinale dello scorso anno contro Alcaraz. Dodici mesi fa, Jannik si era fermato al penultimo atto del torneo contro lo spagnolo, poi vincitore sotto la Tour Eiffel.

La certezza è che il fuoriclasse azzurro, numero 1 del ranking e dunque del tabellone, avrà nei primi due turni due avversari abbordabili, non testa di serie. Dal terzo turno, Sinner potrà invece affrontare un avversario dalla testa di serie 25 alla 32: tra questi ci sono Berrettini, Auger-Aliassime, Hurkacz, Shapovalov, Popyrin, Davidovich Fokina, Nakashima, Mpetshi, Perricard.

Agli ottavi, guaedando ai primi posti del ranking Sinner potrebbe invece affrontare uno tra Shelton, Fils, Tiafoe e Dimitrov, mentre ai quarti ci sarebbe possibilità di un match con Djokovic, Ruud, Draper e Musetti. In semifinale, per Jannik potrebbe esserci una sfida con Zverev o Fritz, mentre in proiezione la finale potrebbe essere con il numero 2 del ranking Carlos Alcaraz, dall'altra parte del tabellone.