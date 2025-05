Usa, agenti aprono il fuoco davanti alla sede della Cia: un ferito

(Adnkronos) - Gli agenti a guardia della sede della Cia a Langley hanno aperto il fuoco in quello che viene definito "un incidente di sicurezza" in cui una persona è rimasta ferita in modo non fatale. Lo riporta la Nbc, citando fonti informate dell'incidente avvenuto poche ore dopo l'attentato in cui i due diplomatici israeliani, Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim, sono stati uccisi di fronte al Jewish Museum di Washington. Non ci sono elementi che indicano che questi due incidenti siano collegati, aggiunge l'emittente.

"C'è stato un incidente di sicurezza a cui gli agenti hanno risposto all'esterno del quartier generale della Cia- ha detto a Nbc un portavoce dell'agenzia di intelligence - l'ingresso principale è al momento chiuso, i dipendenti devono usare ingressi alternativi. Altri dettagli saranno forniti quando sarà appropriato".