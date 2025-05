Washington, Piantedosi: "Attenzione già ai massimi livelli, ma intensificata vigilanza"

(Adnkronos) - A margine del convegno del sindacato di polizia Coisp a Roma, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha assicurato che l'attenzione è già "ai massimi livelli", rispondendo a una domanda sulla situazione di allerta dopo l'attentato di Washington. "Eravamo già in una condizione di massima attenzione. Ci sono migliaia di siti - ha detto - già vigilati con una dinamica di graduale rafforzamento anche in forma fissa. Abbiamo sensibilizzato le strutture periferiche, prefetture e questure, che intensificheranno l'azione di vigilanza. Non credo sia il caso di lanciare allarmi ma l'attenzione era già ai massimi livelli e l'abbiamo sensibilizzata ulteriormente".

Nel corso del convegno 'Accoglienza e sicurezza. Un equilibrio possibile?', parlando della situazione in Medio Oriente, il ministro ha chiarito: "Si continua ad alimentare una narrazione per cui il governo italiano dovrebbe essere responsabile di non so che cosa, di genocidio, e tutto questo poi si traduce nella lettura che certe persone poco avvedute, poco strutturate, poi trasferiscono nella piazza quando si ritengono legittimati a tradurre tutto questo in aggressioni alle forze di polizia”. "Questo governo - ha aggiunto Piantedosi - ha dato un contributo come forse, almeno quantitativamente, pochi altri Paesi europei. Con 'Food for Gaza' stiamo impegnati sugli aiuti umanitari da far arrivare lì. Ci sono state iniziative importanti di trasferimento in Italia di bambini palestinesi bisognevoli di cura".