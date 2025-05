Porta a porta, una cittadina: "Comporta lavoro portare i bidoni in strada, e in caso di infortunio ci spetta il risarcimento Inail?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Che bello… almeno i cassonetti sono “intelligenti”! Chiediamo direttamente a loro di trovare una soluzione idonea per la città. Che problema c’è? Ora ci stanno indottrinando con l’intelligenza artificiale, si potrebbe provvedere in tal senso per far quadrare tutto".

"Apprendo dello slittamento della partenza di questa folle idea per motivi organizzativi e, onestamente, non avevo dubbi. Penso a mia mamma, 83 anni, che alle 22 dovrebbe scendere, carica come un somaro, a portare i suoi bidoni. Scendere di nuovo la mattina dopo a ritirarli per lavarli immediatamente, magari con il ricordino del cane del vicino o del piccione di passaggio… Che bello, con pioggia, vento, e i 40 gradini fuori dal portone… Ok che il fitness fa bene, ma…".

"Domanda: se certe valutazioni fossero state fatte prima? È un po’ come comprare la macchina prima di aver preso la patente… Surreale imporre senza rispetto né considerazione".

"Si stava meglio quando si stava peggio. Visto che è una realtà senza diritto di replica e comporta “lavoro” per tutti, in caso di infortunio ci viene garantito un risarcimento INAIL?".

Giulia Di Biase