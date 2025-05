Al via la stagione balneare, confermata l’ordinanza di sicurezza e rafforzata la collaborazione tra Guardia Costiera e imprese

Nella giornata di giovedì 22 maggio, presso la Capitaneria di Porto di Savona, si è svolto un incontro istituzionale tra il Comandante della Guardia Costiera, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, e il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra.

Al centro del confronto l’imminente avvio della stagione balneare 2025, per la quale è stata confermata l’ordinanza di sicurezza balneare n° 60/2024, emanata il 29/04/2024. Il Comandante Lo Presti ha ribadito la validità e l’efficacia del provvedimento, sottolineando la continuità normativa come elemento utile per garantire chiarezza e programmazione alle imprese del settore.

Durante l’incontro si è inoltre svolta un’approfondita analisi dei risultati dell’attività svolta nella stagione precedente, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza in mare. Sono stati esaminati dati e criticità emerse sia negli stabilimenti balneari che sulle spiagge libere, con l’obiettivo condiviso di migliorare ulteriormente i presidi di vigilanza, prevenzione e intervento.

Il Presidente Schiappapietra ha espresso apprezzamento per l’impegno della Guardia Costiera e la disponibilità al confronto continuo con il mondo delle imprese, sottolineando l’importanza di un approccio sinergico per affrontare le sfide del comparto turistico-balneare. Ha inoltre evidenziato come la conferma dell’ordinanza rappresenti un segnale di attenzione verso le esigenze degli operatori economici e dei turisti.

Il Comandante Lo Presti ha assicurato il proprio impegno per garantire una stagione estiva all’insegna della sicurezza, in favore delle presenze antropiche sul litorale, condividendo la volontà, nell’impegno reciproco a proseguire il dialogo e la collaborazione istituzionale, di organizzare un incontro al termine della stagione balneare con lo scopo di esaminare congiuntamente l’andamento della stagione 2025 e organizzare al meglio quella del 2026, al fine di garantire una stagione estiva sicura, organizzata ed efficiente, a beneficio dell’intera comunità savonese e del sistema economico costiero.