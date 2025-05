Ancora rovesci e temporali, poi scoppia l’Estate: ecco la data della svolta

(Adnkronos) - Estate dietro l'angolo. Secondo le previsioni meteo di oggi, il vortice che ha portato nubifragi, grandine e allagamenti specie al Nord e su parte del Centro si sta spostando verso i Balcani, lasciando spazio al sole.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che la situazione tende a migliorare su gran parte del Paese anche se, nelle prossime ore, avremo altri temporali sull’Emilia Romagna e sul versante adriatico, localmente anche sul resto delle regioni centrali; al Sud andrà meglio seppur con nuvolosità in aumento.

Il weekend sarà soleggiato, ma non totalmente stabile: la configurazione sinottica vede l’alta pressione ancora lontana, specie nella giornata di sabato quando si svilupperanno frequenti acquazzoni pomeridiani a ridosso dei rilievi e localmente in spostamento verso le pianure limitrofe. Al meridione avremo un graduale peggioramento per il transito di un vortice tra Malta e Mar Ionio: non sono esclusi temporali con grandine.

Domenica sarà la giornata più soleggiata, salvo per gli ultimi addensamenti a tratti compatti al Sud: tutto sommato vivremo una normale ultima domenica di maggio. Sarà la svolta verso l’Estate? Non ancora, avremo un’ultima perturbazione atlantica al Centro-Nord tra martedì e mercoledì, poi potremo tirar fuori sandali e creme solari.

Da giovedì 29 maggio tutti i modelli sono d’accordo nel dichiarare: ‘Pronti, Via, inizia l’Estate 2025!’. Arriverà l’Anticiclone Africano e porterà subito massime oltre i 30°C e un bel sole da Nord a Sud: ci voleva proprio, dopo una Primavera 2025 molto piovosa e, a tratti, anche un po’ grigia e triste.

Prepariamoci dunque al cambio di stagione, già annunciato molte volte quest’anno; questa ‘volta’ sarà una vera ‘svolta’ e le porte dell’armadio resteranno aperte sugli abiti leggeri: adesso sarà vera Estate.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 23. Al Nord: rovesci residui al Nord-Est, meno caldo. Al Centro: piogge e temporali specie sul versante adriatico. Al Sud: in prevalenza soleggiato e ancora caldo.

Sabato 24. Al Nord: soleggiato. Al Centro: rovesci su Abruzzo e Lazio, anche a Roma. Al Sud: nubi e schiarite, rovesci sul Basso Tirreno, clima mite e ventoso.

Domenica 25. Al Nord: soleggiato. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud: nubi e schiarite, rare piogge.

TENDENZA: scoppia l’Estate dalla prossima settimana.