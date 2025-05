Porta a Porta a Savona: "Quale criterio è stato seguito nel dividere a metà Corso Mazzini, una delle vie più importanti?"

Alla cortese attenzione di Franco Pomerano

Mi chiamo Ferrero Rita Caterina, residente a Savona Corso Mazzini 13/12A .

Forse nella "Zona Levante" non si pagano le tasse (Tari) come nella "Zona Ponente"?

Per quanto mi riguarda Le comunico che quando sarò costretta a utilizzare i diversi contenitori (già ritirati) che dovrò lasciare nel marciapiede in attesa che gli incaricati ritirano il contenuto, ma che certamente alcuni proprietari di cani non si accorgeranno che gli stessi "Urineranno" anche sui contenitori, Le comunico che verrò a depositare gli stessi davanti al portone del Comune perchè in casa non ho alcuna intenzione di avere cassonetti maleodoranti.