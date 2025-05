​Albenga riceve 5 milioni di euro per la messa in sicurezza di Rio Carenda ​

L’Assessorato Regionale alla Protezione Civile ha rimodulato i propri fondi stanziando 5 milioni di euro per l’adeguamento della sezione idraulica del Rio Carenda.

Questo finanziamento permetterà di operare partendo dal tratto già adeguato del Rio Carenda, risalendo verso monte fino in prossimità della ex polveriera.

L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha affidato l’incarico (finanziato attraverso fondi propri – destinazione dell’avanzo di bilancio – con una somma di 150mila euro) per una verifica idraulica dell'intera lunghezza del Rio Carenda.

Questo incarico prevede anche la valutazione complessiva degli interventi necessari per l’adeguamento dell’intera asta del rio e la conseguente progettazione di fattibilità tecnico-economica di un ulteriore lotto funzionale, al fine di accedere ad altri finanziamenti per la messa in sicurezza dell'intera area.

Si tratta di un territorio caratterizzato da un’elevata presenza di aziende agricole e particolarmente vulnerabile durante piogge intense che, purtroppo, sono sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Ringrazio l’Assessore Regionale Giampedrone per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio. La messa in sicurezza del Rio Carenda non è solo un’opera tecnica, ma un investimento sulla sicurezza e sul futuro delle aziende e dei cittadini che vivono in quest’area. Continueremo a lavorare affinché Albenga possa affrontare in modo sempre più efficace le sfide legate al dissesto idrogeologico.Inoltre, questi interventi, potrebbero darci la possibilità di una riperimetrazione dell’area nel Piano di Bacino aspetto importante per eliminare i rischi e i limiti che ci sono attualmente su queste aree”.

Il consigliere comunale Raiko Radiuk, delegato alla messa in sicurezza idraulica del territorio, ha aggiunto: "Il finanziamento regionale rappresenta un'opportunità fondamentale per procedere con interventi strategici e garantire una maggiore protezione idraulica per Albenga. Il nostro impegno è volto a costruire soluzioni durature che tutelino le attività agricole e la sicurezza dei cittadini. Grazie alla programmazione attenta stiamo facendo passi concreti per una gestione più efficace del rischio idrogeologico.Inoltre, stiamo lavorando su altre aree del territorio che necessitano interventi urgenti. Abbiamo già investito 120mila euro per la messa in sicurezza di tratti recentemente danneggiati, garantendo tempestività nelle risposte alle criticità emerse. La nostra priorità è proteggere il territorio con azioni concrete e sostenibili”.

Questi interventi, oltre a migliorare la sicurezza idraulica, potranno portare anche a una riperimetrazione dell’area nel Piano di Bacino, permettendo una revisione delle zone soggette a vincoli e garantendo una pianificazione più efficace e adeguata alle nuove condizioni del territorio.

Nella stessa zona, il primo lotto di adeguamento del Rio Fasceo e del Rio Carendetta è stato completato e sono attualmente in corso i lavori per il secondo lotto.

Con la programmazione dei futuri interventi sul Rio Carenda, la rete idraulica sarà adeguata per ricevere in modo sicuro e ottimale la portata dell’acqua dei rii già sistemati, garantendo così una maggiore protezione per l’intero territorio.

"Questi interventi rappresentano un passo decisivo verso una gestione più efficace del rischio idrogeologico, riducendo le criticità che per troppo tempo hanno esposto Albenga alle conseguenze degli eventi meteorologici estremi" concludono dal Comune ingauno.