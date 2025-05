Autoarticolato in fiamme sull'A10, intervento dei vigili del fuoco ad Albissola: riaperto il tratto (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 12.00: Poco prima delle ore 12, sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra la Complanare di Savona e Albisola in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del km 37+600. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 6 km di coda in direzione Genova. "Agli utenti in A10 provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova, si consiglia di uscire a Savona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Albisola in direzione Genova" dicono da Autostrade.

----

Un incendio si è verificato sull'autostrada A10 all'altezza di Albissola Marina subito dopo la galleria Faraggiana ed immediato è scattato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per un autoarticolato con semirimorchio telonato in fiamme. All'interno erano presenti tavole e sedie in plastica.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e intossicati. Sul posto sono presenti anche il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia , la Polizia stradale e i soccorsi meccanici.

Tempestivo l'intervento dell'autista che è riuscito a staccare il rimorchio. I pompieri stanno effettuando inoltre la bonifica del bosco sottostante a causa di un principio d'incendio.

Sul tratto in direzione Genova si registrano 6 km di coda tra il bivio dell'A10/Inizio Complanare Savona e Albisola. Il tratto è temporaneamente chiuso.

"A chi viaggia verso Genova, può uscire alla stazione di Savona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Albisola" dicono da Autostrade.

AGGIORNAMENTI IN CORSO