Pomodoro: il super food di stagione è finalmente tornato!

Sebbene presenti tutto l’anno, questo è il periodo in cui i pomodori sono di stagione. E che cosa cambia da quelli che si trovano normalmente al supermercato? La differenza c’è e non è marginale. La verdura di stagione è più buona per il palato e per la salute. Infatti, oltre ad avere un sapore ottimo, è più ricca di nutrienti. Dopo aver chiarito perché gli ortaggi di stagione sono da preferire, torniamo a parlare di pomodori.

Una verdura ricca di nutrienti che in realtà è un frutto

Dal punto di vista botanico, il pomodoro in realtà è un frutto e non una verdura. Infatti, nasce dal fiore e ha i semi. Ciò nonostante, il pomodoro viene trattato in cucina come se fosse una verdura e usato per mille e più preparazioni che permettono di assimilare i suoi numerosi nutrienti. Il pomodoro, arrivato dal Sud America intorno al 1500, assicura un booster di vitamina C. È una fonte preziosa di fosforo, potassio, folati e vitamina K. Inoltre, è un potente antiossidante da consumare anche ogni giorno senza remore.

Il re della cucina italiana e mediterranea

L’Italia e tutto il bacino mediterraneo hanno fatto del pomodoro la colonna portante delle loro tradizioni culinarie. Esistono mille e più ricette che includono i pomodori che si consumano crudi, gratinati al forno, ripieni, in salsa, secchi, frullati, saltati, da soli, come contorno e così via. Che siano con il riso, la carne, il pesce, la pasta o altro, i pomodori si possono trattare anche in modo moderno grazie a tecniche come l'estrazione. Per ottenere un ottimo succo di pomodoro fatto in casa, ci vuole un estrattore di qualità come quello che si trova su hurom.it che rappresenta uno strumento essenziale in cucina. Infatti, sostituisce il frullatore, lo spremiagrumi, la centrifuga e simili favorendo un maggiore consumo di frutta e verdura.

Una volta ottenuto il succo di pomodoro, si può gustare da solo oppure usarlo come condimento, congelarlo, gelificarlo. Per divertirsi e giocare con i sapori, assieme al pomodoro nell'estrattore di succo si possono aggiungere altri ingredienti. Oltre ai classici basilico, sedano, cetrioli, si può sperimentare con pesche, limone, zenzero e tutti gli altri ortaggi di stagione dando vita a una bevanda ottima per la colazione, per uno spuntino o un pasto sostitutivo sano e leggero vegano al 100%.

Bio ed etico, è meglio!

Infine, c’è ancora tempo per una postilla in merito all’eticità dei prodotti agricoli come i pomodori. Oltre a scegliere quelli di stagione, è opportuno rifornirsi da piccoli produttori del territorio che alimentano l'economia locale o da supermercati che mettono sugli scaffali prodotti etici. Si tratta di pomodori e altri ortaggi che provengono da filiere controllate che cioè non sfruttano i lavoratori. Sia quelli locali che quelli etici, sono spesso biologici poiché non usano prodotti chimici e metodi di coltura che inquinano il terreno e impoveriscono gli habitat naturali.

Hanno un prezzo maggiore ma il motivo c’è ed è sicuramente una cosa giusta per cui pagare un piccolo sovrapprezzo.









