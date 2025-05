Savona, il 27 maggio la festa del Piedibus: una mattinata dedicata alla mobilità sostenibile

Nella mattina di martedì, Piazza del Popolo sarà teatro, come ormai accade da due anni, della premiazione e consegna attestati agli alunni che, nel corrente anno scolastico 2024/2025, hanno aderito al servizio Piedibus.

Ad arricchire la mattinata anche la timbratura dei passaporti Piedibus e l’esposizione dei manifesti realizzati dai plessi scolastici aderenti al progetto.

Ad inizio aprile, infatti, tutti gli alunni iscritti al servizio Piedibus hanno ricevuto un colorato e originale passaporto, realizzato dal CEAS Riviera del Beigua, che li ha coinvolti nel portare a termine alcune semplici missioni da veri “esploratori” di città, per imparare a guardarsi attorno con occhi diversi.

I manifesti realizzati dai plessi scolastici mettono poi in luce “quello che preferisco durante il percorso”: ogni bambino è stato infatti invitato a disegnare un luogo, un elemento o un dettaglio osservato durante il percorso casa-scuola, che gli piace particolarmente o che trova interessante o curioso. Ci sono tante possibilità: potrebbe essere un amico con cui si fa la strada, un paesaggio, un negozio, un odore, un profumo, un oggetto, una pianta, un animale... Ognuno lo ha raccontato con un disegno.

In tale occasione, infine, sarà offerta a cura della Ditta Camst una merenda per tutti i bambini.

L’evento è realizzato dal Comune di Savona – Servizio Attività Educative in sinergia con il Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua e Auser Savona.

SERVIZIO “PIEDIBUS”

Il servizio Piedibus del Comune di Savona è svolto in convenzione con Auser. Attualmente sono attive cinque linee che servono i plessi scolastici XXV Aprile, Astengo, Mazzini, La Rusca, più un’ulteriore linea svolta in convenzione con TPL che serve la primaria “Santuario”. Attualmente gli iscritti sono circa 85.

Il servizio Piedibus, che cresce ogni anno, costituisce una valida alternativa per recarsi a scuola in sicurezza e all’aria aperta. I bambini hanno tempo per chiacchierare con i compagni, fare nuove amicizie, svegliarsi per bene prima di arrivare a lezione, fare un po’ di sano movimento, conoscere meglio la propria città e diventare dei pedoni modello seguendo le raccomandazioni degli adulti accompagnatori. L’obiettivo del progetto è quindi quello di incentivare la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, con un occhio alle problematiche ambientali e non solo.

Per informazioni:

Comune di Savona – Area Attività Educative

Tel. 019 83105815 / 5800

Mail: scuole@comune.savona.it

Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua

Tel. 366 6221213 – 327 8818713

Mail: info@cearivierabeigua.it

Sito: www.cearivierabeigua.it

Facebook: Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua