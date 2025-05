Albisola, i vandali colpiscono nella Lega Navale: bevuto e distrutto bottiglie e spaccato un televisore

Hanno bevuto e distrutto bottiglie, svuotato il bar e spaccato un nuovo televisore a 50 pollici.

I vandali hanno colpito nella notte tra venerdì e sabato nei locali della Lega Navale Italiana sezione di Albisola Superiore.

"I soci hanno trovato una brutta sorpresa, purtroppo puntuale come tutti i venerdì, alcuni facinorosi hanno pensato di prendere di mira la Sezione sulla spiaggia di Albisola - spiega Walter Cardettini Walter, presidente protempore della LNI albisolese-

Dopo aver rotto una lastra di policarbonato sul tetto, sono penetrati all'interno e si sono impadroniti di una chiave della cucina. Non trovando nulla di importante si sono dati alla distruzione bevendo e rompendo bottiglie trovate nella cambusa, hanno svuotato il frigo dei soci buttando tutto per terra . Con una bottigliata hanno ridotto in brandelli lo schermo della televisione il nuovo 50 pollici. All'esterno del circolo hanno continuato la distruzione rompendo bottiglie ovunque e distruggendo cartelli".

"Non ci rimane altro, con la volontà di tutti dopo le ufficiali denunce, cercare di rimettere tutto in ordine e ricominciare con il nostro ordinario operato" conclude Cardettini.

E' stata presentata una denuncia ai carabinieri.

Preoccupata degli atti vandalici che si stanno verificando ciclicamente sul territorio albisolese l'amministrazione comunale.

"La settimana scorsa abbiamo svolto una riunione con i vari operatori della movida per condividere con loro la necessità che tutti facciano la loro parte. Nonostante queste misure preventive (un locale che ha già in servizio da anni gli steward posizionerà avrà in dotazione anche un metal detector. ndr) non ci sono altre modalità per evitare questi danni si verifichino - il commento del vicesindaco Luca Ottonello - Questo danneggiamento creato da ubriachi rinforza la richiesta che faremo alla Prefettura, bisogna convincersi che il paese ha bisogno di un presidio forte delle forze dell'ordine che faccia da deterrente. Abbiamo bisogno che si capisca che Albisola è diventato il polo della movida e non si può pensare di farcela solo con le nostre forze e con quelle degli imprenditori locali".