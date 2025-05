Comunali Sassello, alle 12 l'affluenza al 16.73%, nel 2023 era stata del 13.87%

16.73%. Questa la percentuale dell'affluenza alle urne a Sassello delle ore 12.00. Più alta rispetto alle ultime amministrative del 2023 quando si era attestata al 13.87%.

Nel comune della Valle dell'Erro quindi doppia giornata di votazioni, oggi fino alle 23.00 e domani, 26 maggio, dalle 7 alle 15.00, con in corsa solo una lista, "La nuova via" con il candidato sindaco Gian Marco Scasso.

Dopo il periodo di commissariamento (da agosto 2024 dopo le dimissioni dell'ex sindaco Marco Dabove lo scorso luglio) per eleggere il nuovo primo cittadino e il consiglio comunale quindi dovranno presentarsi il 40% degli elettori e a Sassello sono 1488 (su una popolazione 1703 persone) più i residenti all'estero

Ieri, per altro nel giorno del silenzio elettorale, si è verificato un episodio spiacevole con il posizionamento nella bacheca del teatro del comune degli amaretti di un volantino con epiteti, insulti e accuse rivolte nei confronti del candidato Sindaco e agli aspiranti consiglieri. Sui social poi la tensione si è acuita.

Sono stati definiti "pasquini", ma il tono pesante e ingiurioso era completamente diverso dalla passata tradizione che si verificava nel paese dove con modo goliardico e scanzonatorio, anche in rima nello stile poetico, venivano derisi con manifesti affissi alcuni avvenimenti, soprattutto politici, che si venivano a creare nel comune sassellese.

"La Nuova Via per Sassello" a sostegno del candidato sindaco Gian Marco Scasso, caposquadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze è composta da Italo Caviglia, tecnico, ha insegnato diritto pubblico, ispettore in Regione Liguria e direttore delle risorse umane della Asl1; Adelmo Dabove, lavorò in una ditta termoidraulica di Genova; Bruno Antonio De Felice, pensionato, ex dipendente dell'ASL 2 dove ha svolto l'attività nel Dipartimento di prevenzione occupandosi di sanità pubblica veterinaria; Claudia Manolio Pon 57 anni, operatrice in uno studio odontoiatrico, Elena Massaccesi, ex barista e ora farmacista; Franco Orsi, ex Assessore Regionale e Sindaco per 10 anni di Albisola e anche Senatore della Repubblica, ora fa l'agricoltore e l'allevatore; Damiano Pastorino detto Andrea, ha lavorato a La Sassellese come responsabile dei magazzini, vicepresidente della Croce Rossa locale; Vincenzo Pinto, pensionato, è stato un fotoreporter internazionale; Sabrina Vernero, medico rianimatore con esperienza in Emergenza territoriale/Elisoccorso e da anni in servizio nella Terapia Intensiva dell’ospedale San Paolo di Savona; Martino Zunino, studente di Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano.

Scasso, ex capogruppo di minoranza, era stato sconfitto nel maggio 2023 con uno scarto di soli 63 voti contro Marco Dabove (531 preferenze contro 468).