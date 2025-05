Birigitte e la 'manata' a Macron, per l'entourage è un "momento di complicità" - Video

(Adnkronos) - ''Un innocuo battibecco'' di coppia. Anzi no, ''un momento di complicità'' tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. "Stavano scherzando, si stavano rilassando un'ultima volta prima dell'inizio del tour": così l'ufficio di Macron ha cercato di minimizzare il video, diventato virale, che vede la premiere dame respingere il presidente francese con due mani sul volto mentre i due sono ancora a bordo dell'aereo che li ha portati ieri ad Hanoi, in Vietnam, prima tappa del tour nel Sudest asiatico. ''È stato un momento di vicinanza. Non basta per dare ai complottisti qualcosa su cui discutere", ha tagliato corto lo staff del capo dell'Eliseo.

Nel video si vedono due mani che prendono il volto di Macron e che lo spingono via, allontanandolo. La premiere dame non è inquadrata, si vedono solo mani e due maniche rosse, come rossa era la giacca indossata da Brigitte. Il video che ha immortalato la coppia all'apertura del portellone dell'aereo vede il presidente francese aggrottare la fronte dopo essere stato respinto, fare un passo indietro, salvo poi affrettarsi a salutare una volta capito di essere sotto i riflettori. Brigitte non si vede, rimasta all'interno dell'aereo. Quindi la coppia scende la scaletta dell'aereo, il capo dell'Eliseo cerca di prendere la moglie sottobraccio, lei rifiuta e si ritrae.