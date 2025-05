Sinner, buona la prima al Roland Garros: batte Rinderknech e vola al secondo turno

(Adnkronos) -

Jannik Sinner vola al secondo turno del Roland Garros 2025. L'azzurro, numero uno del mondo, all'esordio oggi, lunedì 26 maggio, ha battuto nel primo turno del singolare maschile il francese Arthur Rinderknech, 75esimo del ranking Atp, per 6-4, 6-3, 7-5. Nel prossimo turno Sinner affronterà un altro francese e idolo di casa, Richard Gasquet.

Primo set molto equilibrato sul Philippe-Chatrier, con Sinner che fatica a entrare in partita e concede qualche chance a Rinderknech. Il francese si ritrova tra le mani ben tre palle break, ma non riesce a sfruttarle, con Jannik molto bravo a rimanere concentrato e annullarle tutte. Con il passare dei punti cresce il gioco dell'azzurro, che piazza il break decisivo al decimo game e si prende il primo parziale 6-4. Il secondo set è in discesa per Sinner, che riesce a giocare libero e si diverte. Al quarto gioco ruba la battuta all'avversario, poi si ripete e chiude il set 6-3.

Il copione però cambia nel terzo parziale. Rinderknech gioca sciolto e sale di livello, affidandosi anche a qualche 'trucchetto' per fare un po' di show e distrarre Sinner, e volando via con due break di vantaggio. Sul 4-0 però parte la rimonta di Jannik, che un game dopo l'altro recupera terreno fino a completare l'opera, e portare a casa il match, conquistando il terzo set 7-5.