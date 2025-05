Arrivano le salite, il Giro d'Italia prende quota: Roglic non molla, Del Toro-Ayuso cosà accadrà?

Primoz Roglic tiene duro. Lo sloveno nonostante sia stato ad un passo da mollare il Giro d'Italia ha deciso di andare avanti. Un grande segno di rispetto verso la corsa.

Bisognerà ora capire se dopo il giorno di riposo la sua condizione è migliorata e se nel caso si metterà a disposizione dei compagni, vedi Giulio Pellizzari, per una vittoria di tappa. A cui lui stesso può ambire. Ma dipenderà molto dal suo fisico che domenica erano veramente debilitato al massimo.

Saranno 5 giorni (escludo Roma vista la classica passerella) da seguire tutti d'un fiato. Capiremo, forse, come vorrà muoversi una Uae che con due capitani ha la corsa in pugno. Ma mai dire mai. Carapaz è brillante, Simon Yates, vecchia volpe si è sempre nascosto ma è il più vicino nella generale alla Maglia Rosa Del Toro. Bernal è pimpante e già oggi potrebbe farsi notare. Per Tiberi con un sempre brillante Caruso, il lunedì di stop può essere servito per tirare il fiato e mettersi in sesto. Gee al momento sembra il più fresco.

E' la settimana decisiva del Giro e mai come quest'anno il finale, senza cronometro (lo dico, finalmente), è veramente bello ed entusiasmante. Attenzione massima, la Corsa Rosa si accende.

IL COMMENTO TECNICO di Marco Rebagliati:

16° Tappa, Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico) di 203 km e ben 4900 metri di dislivello. Si riparte dopo il giorno di riposo per l'ultima settimana di questo Giro con un tappone di montagna, dove, tolti i primi 50 km, solo salite e discesa senza alcun momento di respiro. Dopo un avvio in pianura la prima delle salite di giornata sarà Carbonare. Segue la prima metà del Monte Bondone, la salita fino a Vigo Cavedine, il passo di Santa Barbara con i suoi 13 km a quasi il 9% e punte al 14% e infine la salita finale che porta all'arrivo di San Valentino di 17 km. I big aspetteranno l'ultima salita o già sul Passo di Santa Barbara si muoveranno? Staremo a vedere, di sicuro gli uomini di classifica non si potranno nascondere.

Photo credits: LaPresse. Dal comunicato stampa Rcs Sport